Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde 'Türkiye'nin S-400'leri' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Perşembe günü Vladivostok kentinde 2019 Doğu Ekonomik Forumu'nun (WEF) genel oturumunda yaptığı açıklamada, Rus yapımı S-400 uzun menzilli hava savunma sistemlerinin satın alınmasından sonra Türkiye'nin hava tehditlerine karşı güvenli bir şekilde korunacağına, hem uluslararası alanda hem de bölgedeki rolünün arttığına inandığını söyledi.

Putin Başkan Erdoğan'la G7'ye katılma durumunu konuştuklarını ve Türkiye'nin böyle bir formatta olmak istediğini belirtikten sonra şöyle devam etti:

"Türkiye S-400 sistemlerini satın aldı ve şimdi hava tehditlerine karşı güvenli bir şekilde korunacak. Hem Türkiye’nin çalışmaları hem de uluslararası ilişkilerdeki ve bölgedeki rolünü göz önünde bulundurarak kesinlikle talebin yerinde olduğuna inanıyorum.'' dedi.

KILIÇDAROĞLU: S-400 NİYE ALIYORUZ?

S-400'lerin Türkiye'nin hem bölgedeki hem de uluslararası ilişkilerdeki rolünü artırdığını belirten Putin'in açıklaması akıllara, ''S-400 niye alındı, bize kim saldıracak? Irak mı, İran mı bize saldıracak? Rusya mı bize saldıracak? Silahlar zaten onların. Yunanistan’la mı kavga edeceğiz?'' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta cevap nitediğindeydi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin bölgedeki gücüne güç katarak tehditlere karşı caydırıcı güç olan, ABD başta olmak üzere Batılı devletlerin şiddetle karşı çıktığı S-400'lerin alımına, gündeme geldiği günden beri karşı çıkıyor.