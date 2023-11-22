İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2023 Çarşamba / 10 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8298
  • EURO
    31,4498
  • ALTIN
    1855.68
  • BIST100
    8019.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Putin'den ''kritik sınırı geçti'' açıklaması: Tahliyeye büyük önem veriyoruz
Güncel

Putin'den ''kritik sınırı geçti'' açıklaması: Tahliyeye büyük önem veriyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'de mahsur kalan vatandaşlarına yardımcı olacaklarını belirterek, 'Oradaki (Gazze'deki) durum çoktan kritik sınırı geçti.' dedi. Vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurgulayan Putin, 'Bu çok önemli insani, asil bir görevdir.' dedi.

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 15:29 - Güncelleme:
Putin'den ''kritik sınırı geçti'' açıklaması: Tahliyeye büyük önem veriyoruz
ABONE OL

Putin, başkent Moskova'da hükümet üyeleriyle çevrim içi yaptığı toplantıda, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Putin, "Oradaki durum çoktan kritik sınırı geçti." ifadesini kullandı.

Putin, 900'ün üzerinde tahliye başvurusu aldıklarını belirterek, "Bunların 639'u Rus vatandaşı, 271'i de bu vatandaşların akrabaları." diye konuştu.

Vatandaşların tahliyesine önem verdiklerini vurgulayan Putin, "Bu çok önemli insani, asil bir görevdir. Gerçekleşen olaylardan mağdur durumda kalan insanlara yardımcı olmamız gerekiyor. Orada nelerin olup bittiğini görüyoruz. Bu nedenle özellikle vatandaşlarımıza yardım etmek kutsal görevimizdir." dedi.

"TACİKİSTAN'A S-300 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ULAŞTIRDIK"

Putin, Moskova'da dün görüştüğü Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile güvenliğin sağlanması konusunu ele aldıklarını aktardı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleriyle ortak savunma sisteminin oluşturulmasının önemine işaret eden Putin, bu yönde çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek, "Tacikistan'a iki grup S-300 hava savunma sistemi ulaştırdık. Toplam 8 fırlatma sistemi oluyor." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.