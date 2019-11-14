18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,754
  • 6,3477
  • 272.38
  • 103781
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Putin'den Türkiye açıklaması: Anlaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yoğun temas içerisinde olduklarını belirterek, 'Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. Türk tarafı, çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Putin, Brezilya'da düzenlenen BRICS Zirvesi kapsamında, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de DEAŞ'ı mağlup ettiklerine dair açıklamalarını değerlendiren Putin, "ABD'nin katkısı oldu. Ancak askeri operasyonumuzun boyutu ve sonuçlarını göz önünde bulundurduğunuzda tarafsız her göz Rusya'nın burada oynadığı rolü görebilir." ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın, Suriye operasyonuna başlamadan önce koyduğu hedeflere büyük oranda ulaştığını vurgulayarak, "Suriyeli sınır güvenlikleri Türkiye sınırında devriyelere başladı. Oralarda kimlerin kampları olduğuna dair artık daha fazla bilgimiz var. Suriye'deki militanlar civardaki Avrupa dahil tüm ülkelere tehdit olabilirler. Bunlarla mücadelede ortak çaba göstermeliyiz." diye konuştu.

- "ABD'NİN BURADAKİ VARLIĞINI MEŞRU GÖRMÜYORUZ"

İdlib ve Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'de tamamlanması gereken çok sayıda görev olduğunu savunan Putin, "ABD ordusu da hala bu bölgede ve birçok defa söylediğimiz gibi ABD'nin buradaki varlığını meşru görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece yoğun temas halinde olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Belirli örgütlere dair çeşitli endişeleri olduğunu biliyorum. İş birliğimizi göz önünde bulundurduğunuzda, Türk tarafı çalışma ve fiili seviyede Rus meslektaşlarına bölgedeki durumlara dair endişelerini iletecek. Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek, buna fiili olarak reaksiyon göstermeye hazırız. Son telefon görüşmemizde bu konuda anlaştık."

Kıran-6 operasyonu başladı! 2360 personel katılıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

TSK terör yuvasını böyle imha etti!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

Büyük keşif... 30 yıl sonra ilk kez görüntülendi!

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

MSB: PKK/YPG'ye ait anti tank mayını deposu bulundu

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

Kurbanına böyle seslenmiş: Hey sen ölümsüz müsün? Hadi kontrol edelim

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

9 yaşındaki oruçlu çocuğa akılalmaz ceza!

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Başkan Erdoğan talimat vermişti... Almanya'ya indiler

Düzenlenen suikast gerilimi tırmandırdı! Hesabı sorulacak

Düzenlenen suikast gerilimi tırmandırdı! Hesabı sorulacak

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler

TSK az önce duyurdu... Etkisiz hale getirildiler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Başkan Erdoğan´a böyle seslendi: I love you man

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

Hayvanları photoshopla bakın ne hale soktular

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

30 milyon yıl önce oluşmuş! Dünyanın en uzun...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA