İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2021 Salı / 6 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3369
  • EURO
    10,1866
  • ALTIN
    501.135
  • BIST100
    1463.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusu sınır ötesinde F-16'yla böyle vuruldu
Güncel

PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusu sınır ötesinde F-16'yla böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın sözde Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı.

HABERİN
VİDEOSU
18 Mayıs 2021 Salı 14:45 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 14:52
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı:

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT'in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irak'ın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD'nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT'in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.