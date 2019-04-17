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Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili 50 kişinin beyanları yeniden incelemede

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan 50 kişinin beyanları yeniden incelemeye alındı.

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Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili daha önce ifadelerine başvurulan 50 kişinin anlatımlarının yeniden incelemeye başlandığı, 8 polisin de beyanlarının yeniden alınmasının kararlaştırıldığı bildirildi.
 
Savcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Görele Cumhuriyet Başsavcılığınca 12 Nisan 2018'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.
 
Soruşturmada hiçbir detayın atlanmamasına ve şüpheye yer bırakılmamasına özen gösteren savcılık, daha önce bilgilerine başvurulan 50 tanığın ifadelerini yeniden tek tek inceliyor.
 
Gerekli görülmesi halinde bu hafta içerisinde tanıkların yeniden ifadelerine başvurulabileceği öğrenildi.
 
Rabia Naz Vatan'ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin Eynesil Emniyet Amirliğinde görevli 8 polisin de savcılık tarafından ifadelerinin yeniden alınması kararlaştırıldı.
 
Sabah saatlerinden itibaren polislerin ifade alım işlemlerine başlandığı belirtildi.
 
Öte yandan, Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili Giresun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan 5 kişilik özel ekip de her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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