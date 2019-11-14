Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı
Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı.
- DHA
GİRESUN'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan, gözaltına alındı.
Şaban Vatan'ın hangi gerekçeyle gözaltına alındığı ise açıklanmadı.
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