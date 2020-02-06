06.02.2020 08:16 - Güncelleme: 06.02.2020 08:17

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağın iniş yaptıktan sonra kayarak pistin sonundaki toprak zemine çıkmasının ardından, uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı.

56 DAKİKALIK UÇUŞUN RADAR GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İzmir-İstanbul seferini gerçekleştirdikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında kayarak pistten çıkarak toprak zemine çıkan uçakla ilgili ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntülerde, 17.23’te İzmir’den havalanan uçağın 56 dakikalık uçuş süresinin ardından saat 18.19’da Sabiha Gökçen Havalimanı'na teker koyduğu görülüyor.

UÇAK 3'E BÖLÜNDÜ

Uçağın içinde 177 yolcu olduğu bildirildi. Üç parçaya ayrıldığı görülen uçakta ilk belirlemelere göre 3 yolcunun hayatını kaybettiği açıklandı.