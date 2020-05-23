Radyolar “Türkiye” için tek ses olacak

23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:56 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 23:56

Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD), Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 25 Mayıs Pazartesi günü Türkiye çapında 20’den fazla ulusal ve yerel radyo kanalında aynı anda ortak yayın yapacak “Radyo Türkiye” projesinde, en ünlü 21 radyo programcısı ağırlanacak. Sekiz büyük radyo ajansının da desteklediği Radyo Türkiye projesinden elde edilen reklam geliri, Covid-19’la mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlanacak.

Bir ilk gerçekleştirecekler!

Ulusal ve yerel birçok radyo kanalının bir araya gelerek ortak yayın yapacağı “Radyo Türkiye” projesinde, radyo camiası tek yürek olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü, saat 12.00’de, 23 ulusal radyonun yanı sıra Ankara ve İzmir’deki projeye destek olan yerel radyoların ortak yayın yapılacağını söyleyen URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, “Radyo kanallarımız, evde geçirmek zorunda kaldığımız Ramazan Bayramı’nda sosyal mesafeyi koruyarak evlerinize konuk olacak. Tüm radyolar el ele vererek ayrı frekanslardan tek ses olarak dinleyicilerine ulaşacak. Farklı radyolarda dinlemeye alışkın olduğumuz programcılarımız bu sefer aynı stüdyoda birlikte gerçekleştirecekleri yayınla karşımıza çıkacak. “Radyo Türkiye” bizleri hem geçmişe götürecek hem de bayram günümüzü şenlendirecek” dedi. Bu proje için çok keyifli ve mutlu olduğunu ifade eden Akay, sözlerine şöyle devam etti; “Radyo Türkiye” projesinin reklam gelirlerini, ülkemizin “pandemi” dolayısıyla yaşadığı olumsuzluklara bir nebze de olsa fayda sağlaması amacıyla “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlayacağız.”

Radyonun en iyileri bu projede

“Radyo Türkiye” adıyla yayın yapacak radyolar arasında Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, Joyturk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent Fm, Kral POP Radyo, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, TRT FM, Virgin Radio gibi ulusal kanalların yanı sıra Ankara ve İzmir’den de projeye katılan yerel radyolar bulunuyor.

Projede yer alan radyo programcıları arasında ise Ali Erim, Altan Kiraz, Bay J, Ceyhun Yılmaz, Cezayir Doğan, Duygu Atakan, Doğancan Özadlı, Gezegen Mehmet, Hopdedik Ayhan, Kadir Çöpdemir, Mesut Süre, Modern Sabahlar, Nihat Sırdar, Ömer Erişmen, Polat Labar, Serdar Gökalp, Serkan Kızılbayır, Talha Bora Öge, Tolga Avcı, Tülay İkbal, Tüzün Venhar Sağıroğlu gibi sevilen radyocular yer alıyor.

Radyo camiası tarafından yoğun ilgi gösterilen projeye, Emek Ajans, Fedo Reklam, Indeks Medya, Media Life Ajans, Media Liven, Radio Company, Reksan Medya, Sound Media gibi büyük radyo ajansları da destekliyor.

#RadyoTürkiye, her yerde olacak

“Radyo Türkiye” yayını sırasında projeye katılan bütün radyoların sosyal medya hesaplarındaki logolar ve kullanıcı isimleri aynı olacak. Kendine ait logosu ve jingle’ı hazırlanan “Radyo Türkiye” için URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, “Çok kısa bir sürede, çok büyük bir fikri hayata geçiriyoruz. Bunun için aynı zamanda bu fikrin mimarı da olan Concept Reklam Ajansı ve Reklamcılar Derneği Başkanı Volkan İkiler’e, Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi Alkan Eraltan’a, İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen Ünsür'e ve Radyo Türkiye jingle’ına imzasını atan DigiHead Sound Imaging’den Levent Gündüz’e ve son olarak Kantar Medya’ya büyük bir teşekkür borçluyuz.” dedi.