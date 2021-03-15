15 Mart 2021 Pazartesi 17:55 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 17:55

Rafet İnce kimdir? 360 ekranlarında yemek yarışması dalında yayınlanan "Benim Yemeğim" programı devam ediyor. Yarışmanın sunucusu ve şefi Rafet İnce, yaptığı tariflerle izleyenlere ilham veriyor. Rafet İnce, 2008 "IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı"nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. İşte Rafet İnce hakkında merak edilenler...

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi'nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, "Le Cordon Blue College of Culinary Arts"ta ve "Toscan-Cascina"da F&B eğitimi görüp staj yaptı.

Türkiye'de farklı marka otellerde deneyim kazandı. 2003'den itibaren 5 star oteller de Executive cheflik yapmıştır. Uluslararası aşçılık yarışmaların da ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 "IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı"nda Türkiye'ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir.

"Türkiye Aşçılar Federasyonu" ilk resmi "Aşçılar Milli Takımı"nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Yurt dışında ve yurt içinde yerel etnik Türk mutfağının tanıtımlarında bulunarak Türkiye turizmine de büyük katkılar sağlayan Rafet Şef, sivil toplum örgütleri tarafından 2011 yılında, "en başarılı genç girişimci" şef seçildi.

Türkiye'de ki turizm otelcilik üniversitelerin ve liselerin de sayısız seminer, panel, konferans vererek genç kuşak şeflere de öncülük yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır "Chaîne des Rôtisseurs" üyesi olan Rafet Şef, Londra'da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğünü yapmakta olup, "Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu"nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir.

Dünya gastronomi literatüründe ki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan "CHEF" kitabının yazarıdır. 2017 yılın da yazarların oskarı olarak değerlendirilen "Gourmand World Cook Book Awards" ta Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.

2018 Chef'in Sağlıklı Masası Kitabı ile Gourmand World Cook Book Awards" ta Türkiye'nin en iyi sağlıklı yaşam kitabı ödülüne layık görülürken aynı zamanda Gourmand World Cook Book Awards" ta Dünya'nın en iyi Akdeniz mutfağı kitabı ödülüne de layık görülmüştür.