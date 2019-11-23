Rahmi Turan'ın 'kaynağım' dediği Talat Atilla konuştu: Ya Kemal Bey...

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın gündeme getirdiği CHP'de siyasi skandala dönüşen ''Beştepe'ye giden CHP'li'' yalanı, Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Muharrem İnce tarafından yalanlandı.

Bunun üzerine geri adım atan Turan, ''Dedikleri doğrudur iki tarafa da inanırım. Muharrem İnce'de doğrudur Sayın Cumhurbaşkanı da doğrudur. O zaman bu benim verdiği haber yanlıştır.Tamam sizden özür diliyorum. Ben yanıldım, ben hata yaptım.'' açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM

Kemal Kılıçdaroğlu, bu ismi bildiğini ancak açıklamayacağını ifade ederken; Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili yaptığı konuşmada bunun yalan olduğunu belirterek "Güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Bay Kemal senin hayatın yalan. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat edemiyorsan çek git" dedi.

''İSPATLASINLAR TAKSİM'DE KENDİMİ YAKARIM''

Rahmi Turan'ın açıklaması sonrası Muharrem İnce'den cevap gecikmedi. CNN Türk'te Enine Boyuna programına konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Doğru değil, Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

''YA KEMAL BEY YA DA KENDİSİ KONUŞSUN''

Rahmi Turan'ın 'kaynağım' dediği Talat Atilla ise isminin gündeme gelmesi üzerine bir açıklama yapdı. Atilla, ''Kılıçdaroğlu'na doğrulattım. Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li… Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu.' dedi.