Star.com.tr 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:18 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 18:19

Ramazan orucu imsak ile başlayıp akşam ezanına kadar devam eden bir ibadettir. Dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak oruçlar genel olarak 10 saat ile 21 saat arasında Müslümanlar tarafından tutuluyor.

Ramazan her yıl bir önceki seneye binaen 10 ile 12 gün önce başlar. Bunun nedeni, Ramazan'da İslami takvimi "Hicri" ay takviminin temel alınmasıdır. Ramazan'ın 13 Nisan civarında başlayacağı bir sonraki sefer, bundan 33 yıl sonra veya 2054 yılı olacak. Türkiye'deki Müslümanlar 15-16 saat aralığı oruç tutacaklar.

Kuzey Yarımküre'de yaşayan Müslümanlar için oruç saatlerinin sayısı bu yıl biraz daha kısalacak ve Ramazan'ın yılın en kısa günü olan kış gün dönümü olan 2032 yılına kadar azalmaya devam edecek.

20 Nisan'dan 22 Ağustos'a kadar güneşin batmadığı Longyearbyen, Norveç gibi en kuzeydeki şehirlerde, Mekke, Suudi Arabistan veya en yakın Müslüman ülkedeki zamanlamaları takip etmek için dini hükümler veya fetvalar çıkarıldı.

En uzundan en kısaya oruç tutacak ülkeler:

- Nuuk, Grönland: 19-20 saat

- Reykjavik, İzlanda: 19-20 saat

- Helsinki, Finlandiya: 18-19 saat

- Stockholm, İsveç: 17-18 saat

- Glasgow, İskoçya, İngiltere: 17-18 saat

- Oslo, Norveç: 17-18 saat

- Kopenhag, Danimarka: 17-18 saat

- Moskova, Rusya: 17-18 saat

- Berlin, Almanya: 16-17 saat

- Amsterdam, Hollanda: 16-17 saat

- Varşova, Polonya: 16-17 saat

- Londra, İngiltere: 16-17 saat

- Paris, Fransa: 16-17 saat

- Nur-Sultan, Kazakistan: 16-17 saat

- Brüksel, Belçika: 16-17 saat

- Zürih, İsviçre: 16-17 saat

- Bükreş, Romanya: 15-16 saat

- Ottawa, Kanada: 15-16 saat

- Sofya, Bulgaristan: 15-16 saat

- Roma, İtalya: 15-16 saat

- Madrid, İspanya: 15-16 saat

- Lizbon, Portekiz: 15-16 saat

- Atina, Yunanistan: 15-16 saat

- Pekin, Çin: 15-16 saat

- Washington, DC, ABD: 15-16 saat

- Pyongyang, Kuzey Kore: 15-16 saat

- Ankara, Türkiye: 15-16 saat

- Rabat, Fas: 14-15 saat

- Tokyo, Japonya: 14-15 saat

- İslamabad, Pakistan: 14-15 saat

- Tahran, İran: 14-15 saat

- Bağdat, Irak: 14-15 saat

- Beyrut, Lübnan: 14-15 saat

- Şam, Suriye: 14-15 saat

- Kahire, Mısır: 14-15 saat

- Kudüs: 14-15 saat

- Kuveyt Şehri, Kuveyt: 14-15 saat

- Gazze Şehri, Filistin: 14-15 saat

- Yeni Delhi, Hindistan: 14-15 saat

- Hong Kong: 14-15 saat

- Dakka, Bangladeş: 14-15 saat

- Maskat, Umman: 14-15 saat

- Kabil, Afganistan: 14-15 saat

- Riyad, Suudi Arabistan: 14-15 saat

- Doha, Katar: 14-15 saat

- Dubai, BAE: 14-15 saat

- Aden, Yemen: 13-14 saat

- Addis Ababa, Etiyopya: 13-14 saat

- Dakar, Senegal: 13-14 saat

- Abuja, Nijerya: 13-14 saat

- Colombo, Sri Lanka: 13-14 saat

- Bangkok, Tayland: 13-14 saat

- Hartum, Sudan: 13-14 saat

- Kuala Lumpur, Malezya: 13-14 saat

- Singapur: 13-14 saat

- Nairobi, Kenya: 13-14 saat

- Luanda, Angola: 12-13 saat

- Cakarta, Endonezya: 12-13 saat

- Brasilia, Brezilya: 12-13 saat

- Harare, Zimbabve: 12-13 saat

- Johannesburg, Güney Afrika: 11-12 saat

- Buenos Aires, Arjantin: 11-12 saat

- Ciudad del Este, Paraguay: 11-12 saat

- Cape Town, Güney Afrika: 11-12 saat

- Montevideo, Uruguay: 11-12 saat

- Canberra, Avustralya: 11-12 saat

- Puerto Montt, Şili: 11-12 saat

- Christchurch, Yeni Zelanda: 11-12 saat

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