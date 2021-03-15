15 Mart 2021 Pazartesi 13:29 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 13:29

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu, Şaban ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre bu yıl Ramazan, Nisan ayına denk geliyor. Müslümanlar için "Bin aydan hayırlı" olarak ifade edilen 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alıyor. İşte 2021 Ramazan başlangıç tarihi...

İslam alemi için kutsal olan Ramazan ayını bekleyen vatandaşlar Ramazan ayı ne zaman başlıyor? sorusunu soruyor. İşte ilk oruç tarihi

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı, 13 Nisan günü başlayıp, 12 Mayıs günü son bulacak. Ramazan Bayramı'nın 1. günü ise Mayıs'ın 13'ünde kutlanacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

2021 RAMAZAN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Oruç, Müslümanların sabırlarını, iradelerini ve nefislerini kontrol etmelerini sağlayan bir ibadettir.

2021 Ramazan fitresi ne kadar oldu?