Ramazan Dede, çocuklara ramazan ve oruçla ilgili her akşam özlü hikayeler anlatıyor

Sancaktepe Belediyesinin desteğiyle tiyatro sanatçısı Vahit Atan'ın hazırladığı proje kapsamında, Türk kültürü ve medeniyetinin önemli değerleri aktarılıyor.

Ramazan Dede, Meydan Park'ta kurulan otağda, bir yandan peygamberler ile Ertuğrul Gazi, Nene Hatun, Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet gibi önemli kahramanları çocuklara tanıtıyor bir yandan da ilahi ya da çocuk şarkıları öğretiyor.

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Demirci, ramazan ayının ilk gününden itibaren Ramazan Dede karakteriyle çocuklarla buluştuğunu ve her geçen gün çadıra gelen çocuk sayısının arttığını dile getirdi.

- "HEP BERABER BU PROJEYİ SAHİPLENDİK"

Demirci, projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu aktararak, "O kadar güzel imkanlar önümüze sunuldu ki, böyle bir ortamda çocuklarla beraber ramazana, kültürümüze dair bir şeyleri paylaşmak inanılmaz iyi geldi. Her gelen başka birine söyledi ve çadırımız artık bize yetmemeye başladı. Sağ olsunlar, çocukların gözündeki ışıltıyı görmek de beni o kadar çok mutlu ediyor ki." ifadelerini kullandı.

Projenin mimarının Vahit Atan olduğunu kaydeden Demirci, şunları söyledi:

"(Atan), ramazanda çocuklara hikayeler anlatan, çocuklarla birlikte o hikayelerin, bilmecelerin, türkülerin içerisindeki enerjiyi paylaşan bir Ramazan Dede karakteri olmasını istedi. Bana da fikir çok güzel geldi. Değerlerimizi anlatabildiğimiz, ramazandan bahsettiğimiz ve bize ait bir şeyleri çocuklarımıza ulaştırabilmek düşüncesinden dolayı hep beraber bu projeyi sahiplendik. Aslında anlattığımız hikayeler, bildiğimiz, bazen unuttuğumuz bazen kulak kabartmadığımız, önemini yitirdiğini düşündüğümüz hikayeler ama hepsini tekrar hayata geçirdik ve çocuklarımıza ulaştırıyoruz."

Hasan Demirci, iyi bir iletişim kurdukları çocukların, anlatılanları dikkatle dinlediğini aktararak, "Bugün Nene Hatun'dan bahsettik mesela. Nene Hatun gibi ne kadar değerli büyüğümüz, ecdadımız, insanımız var. Onları olduğu yerlerden çıkartıp, çocuklarımızın karşısına getirip, Ramazan Dede figürü üzerinden 'Bakın bunlar da var.' diyoruz. Bu da Sancaktepe Belediyesi sayesinde oldu." diye konuştu.

- "GEÇMİŞTEN GELEN HİKAYELERİ BUGÜNLE HARMANLAYAN BİR FİGÜRÜ HAYATA GEÇİRDİK"

Çocukları çok sevdiğini dile getiren Demirci, uzun yıllardır çocuklarla ilgili işlerde çalıştığına dikkati çekerek, "Galiba birazcık onları tanıyor, onlara ulaşmanın kestirme yollarını da biliyorum. O kestirme yollardan gidip bir noktada buluşuyoruz. Hemen dedeleri oluveriyorum. Hemen türkülere eşlik edip, sorularıma cevap veriyorlar. İşte bu inanılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Demirci, Ramazan Dede'nin ana fikrine de değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan Dede, aslında herkesin aklına gelmiş olabilir ama bu farklı bir konsept. Dede Korkutlardan günümüze taşınan, İslami değerlerle de birleşen, geçmişten hikayeleri bugünle harmanlayan bir figürü hayata geçirdik. Ortak insani değerlerden, sevgiden, mutluluktan, kardeşlikten bahsediyoruz. Umarım Ramazan Dede sadece Sancaktepe'de değil, birçok şehirde, belediyede çocuklara ulaşır. Biz kendi hikayelerimizi, çok güzel, masum bir dille anlatırken, 'Bakın, televizyon ve cep telefonu dışında, böyle değerlerimiz var. Bunların da farkına varın.' diyebilmeyi başarabildiğimizi düşünüyorum."