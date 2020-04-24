Ramazan iftar menüsü 2020: İftar için ne yemek pişirilir? İşte çorba, yemek ve tatlıdan oluşan Ramazan iftar menüsü

24 Nisan 2020 Cuma 15:00 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 15:00

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar menüsü örnekleri yeniden gündeme geldi. 'İftara ne pişirsem? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, 2020 Ramazan iftar menülerini inceleyerek fikir sahibi olmaya çalışıyor. İster 2020 ramazan iftar menüsündeki tarifleri yapabilir isterseniz de kendi menününüz oluşturabilirsiniz. İşte Ramazan'ın vazgeçilmezi mercimek çorbası, karnıyarık, pilav ve güllaçtan oluşan Ramazanın 1. gününe özel iftar menüsü…

2020 ramazan ayında çorba, salata, ana yemek ve tatlı ile tam tadında özenle hazırlanmış iftar menüleri kolay ve şık sunumlu tarifleri mutfakta en büyük yardımcınız olacak. 30 gün boyunca denenmiş iftar menüleri resimli, videolu ve püf noktalı anlatımlarına ulaşabilir, sonraki günün menülerini de inceleyebilirsiniz.

Mutfaklarımızda sık sık pişirilen çok besleyici sıcacık geleneksel mercimek çorbası ile başlangıç yaptığımız ramazan yemekleri tariflerinde karnıyarık ve pirinç pilavı ile menüyü taçlandırıyoruz. İftar tatlıları içinde çok beğenileni ise Güllaç. İşte Ramazan'ın 1. günü için iftar menüsü

MERCİMEK ÇORBASI

Herkesin severek yediği mercimek çorbası, yaz boyunca sıcak havalardan dolayı sofralara ara vermişti. Ancak artık o özlenen lezzetle tekrar buluşma vakti geldi. Besleyici, doyurucu ve lezzetli bir yemek olan mercimek çorbası kolay yapımı ile de iyi bir tercih sebebidir. İşte yanında ikram edilen tüm yemeklerle uyumlu olan mercimek çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi…

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

– 1 bardak kırmızı mercimek

– 1 tane soğan

– 1 kaşık un

– 1 tane havuç

– ½ kaşık biber ya da domates salçası

– Tuz

– Karabiber

– ½çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

– 1 litre su

– 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için

– Tereyağı

– Kırmızı toz biber

MERCİMEK ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Öncelikle derin bir tencerenin içine sıvı yağı alıp yemeklik doğradığınız soğanları hafifi kavurun. Ardından üzerine unu ilave ederek karıştırın. Biraz kavurduktan sonra üzerine salçayı ekleyin. Havuçları küp küp doğrayarak tencereye koyun. Hemen ardından mercimekleri de yıkayıp ekleyin. Üzerine suyunu da ekledikten sonra kısık ateşte pişirin.

Havuçlar yumuşayıncaya kadar pişirdiğiniz çorbayı daha sonra blenderdan geçirin. Üzerine tuzunu ve baharatlarını da ekleyin ve bir taşım daha kaynatın.

Bir başka tavada yağı ve toz biberi kızdırın ve servis etmeden önce üzerinde gezdirin.

KARNIYARIK İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-6 tane patlıcan

-3 tane sivri biber

-1 tane domates

Kıymalı harcı için;

-2 tane orta boy soğan

-200 gr kıyma

-2 tane domates

-2 tane sivri biber

-2 diş sarımsak

-Sıvı yağ

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızıbiber

-1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

-1 kaşık salça

-1 bardak su

KARNIYARIK TARİFİ

Öncelikle patlıcanlarınızı alacalı bir şekilde soyun, bir tarafını bıçakla yardıktan sonra 15-20 dakika tuzlu suyun içinde bekletin. Daha sonra kurulayarak yanmaz bir tavanın içinde çok az yak sürerek her tarafını kızartın. Kızarak patlıcanları da havlu kağıdın üzerine alın. Geniş bir tencerenin içinde soğanları küp küp doğrayıp yağ ile birlikte kavurun. Üzerine kıymayı ekleyip karıştırın. Bu şekilde de biraz kavrulduktan sonra biber ve sarımsağı ekleyin. Yine küp küp doğradığınız domatesleri ekledikten sonra baharatını atıp karıştırın. En son sıcak suyu da ekledikten sonra 5 dakika kadar kaynatın ocaktan alın.

Daha sonra patlıcanların yarın kısmından hafifi ayırın ve içine kıymalı harçtan koyun tencerenin içine dizin. Üzer,ne bir biber ve dilimlediğiniz domatesten bir dilim koyun. Tüm patlıcanlara aynı işlemi yapın. Daha sonra bir kabın içinde sosunu hazırlayın ve patlıcanların arasından tencereye dökün. Ağzını kapatın. 25-30 dakika kadar pişirin.

PİRİNÇ PİLAVI

Sebze yemeklerinin, et yemeklerinin, sulu yemeklerin yanına en iyi giden yemek olarak pirinç pilavı ilk sırada gelir.

Ana yemek yanına yapılacak olan pirinç pilavı, sulu yemek, ızgara, sebze yemekleri gibi aklınıza gelen her ana yemeğin yanına yakıştığı gibi sadece bir kase yoğurt ya da çoban salata ile de çok iyi gider. Ancak pirinç pilavı yapmak aslında o kadar da kolay değil. Tane tane ve parlak bir pilav yapabilmek için püf noktaları bilmek gerekmektedir. İşte pirinç pilavı malzemeleri ve tarifi…

Pirinç pilavı malzemeleri

-2 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-2 kaşık şehriye

-1 bardak pirinç

-1,5 bardak sıcak su (tavuk suyu)

-1 kesme şeker

-Tuz

-4 damla limon

Öncelikle tereyağı ve zeytinyağını geniş bir tencerede ısıtın. Üzerine şehriyeleri ekleyin ve kavurun. Rengi döndükten sonra daha önceden bolca yıkadığınız pirinçleri üzerine ekleyin ve kavurma işlemine devam edin. Ardından sıcak tavuk suyunu ekleyin. Tuzunu atın. Şekerini atın ve kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Ardından suyunu çekmeden önce limon suyunu döküp karıştırın. Suyunu çekince havlu kağıt sererek kapağını kapatın ve demlenmesini bekleyin.

Pirinç pilavının püf noktası

-Şehriye olarak arpa şehriye kullanacaksanız yıkamayın.

-Pirinçleri tencereye koymadan hemen önce yıkayın. Yıkadıktan sonra uzun süre bekletmeyin.

-Yıkadığınız pirinçleri hafif sıcak suda bekletirseniz daha tane tane olacaktır.

-1 küp Kesme şeker ve birkaç damla limon suyu pilavınızı daha parlak yapacaktır.

TATLI: GÜLLAÇ

RAMAZAN'IN EN GÜZEL TADI GÜLLAÇ İÇİN GEREKEN MALZEMELER

12 adet

güllaç yaprağı

3 litre

süt

3 su bardağı

toz şeker

1 paket

vanilin

2 su bardağı

ceviz içi

Üzeri için:

8 adet

çilek

8 adet

taze nane yaprakları

4 yemek kaşığı

toz antep fıstığı

4 yemek kaşığı

ceviz içi (ince çekilmiş)

GÜLLAÇ TARİFİ

Sütü derin bir tencereye alın ve toz şekeri üzerine ilave edin.

1 paket vanilini de sütün içerisine ilave ettikten sonra orta ateşte şeker eriyene kadar karıştırın. Süt, elinizi hafif yakacak sıcaklığa geldiğinde ocaktan alın.

2 su bardağı cevizi irili ufaklı, dişe gelir kıvamda olacak şekilde bıçakla doğrayın.

Güllacı hazırlayacağınız kabın içerisine bir kepçe ılık sütten ekleyin.

Üzerine, kullanacağınız kabın boyutuna göre böldüğünüz güllaç yapraklarından ekleyin.

Tüm güllaç yapraklarının parlak kısmının üste baktığına ve hepsinin iyice ıslandığına emin olduktan sonra paketteki yaprakların yarısını kabınıza güzelce yerleştirin.

Güllaç yapraklarının, 5 dakika sütü çekmeleri için bekledikten sonra doğradığınız cevizleri bol bol dökün ve kalan güllaç yapraklarını da ıslatarak üzerine ekleyin.

Buzdolabında en az 2 saat bekledikten sonra güllacınızı keserek porsiyonlayın.

Taze nane yaprakları, çilek, dövülmüş ceviz ve toz fıstık ile süsleyip, sevdiklerinizle afiyetle tüketin.