Ramazan'da fırınlar saat kaça kadar açık olacak? Ramazan'da fırınlar saat kaçta kapanacak?

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:32 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 13:32

Ramazan ayı için koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge yayınlandı. Yayınlanan genelgede Fırınları açılış ve kapanış saatlerine ilişkin detaylar da bulunuyor. Ramazan pidesi satışının saat kaça kadar yapılacağı ve fırınların kaça kadar açık olacağına ilişkin detaylara yer verildi. Ramazan ayında koronavirüs (Covid-19) salgınının önüne geçilmesi açısından Ramazan'da fırınlar saat kaça kadar açık olacak? Ramazan'da fırınlarda pide satışı saat kaçta bitecek? Fırınlar kaçta kapanacak? İşte Ramazan ayı tedbirlerine ilişkin açıklamalar…

FIRINLAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının olması halinde dahi alınan kararlar kapsamında fırınlar her zamanki faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Fakat Ramazan ayı için alınan yeni karar kapsamında fırınlarda yaşanacak yoğunluğun, iftar saatine yakın oluşacak pide kuyruklarının önüne geçilmesi adına pide ve ekmek üretimi ile özel sipariş alımı (yumurtalı, susamlı, katkılı vb. pide) iftardan 2 saat önce sonlandırılacak. iftar saatlerinden sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemleri devam edecek.

RAMAZANDA FIRINLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?



İftar saati ve öncesindeki pide kuyrukları koronavirüs salgın riskini artıracağından dolayı fırınlar Ramazan'da iftardan 2 saat önce kapanacak.

RAMAZANDA DAVULCULAR OLACAK MI?

Genelgede Ramazan davulcuları ile ilgili olarak; İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının, özellikle Kaymakamların yerel yöneticilerle (belediyeler dahil) beraber vereceği kararlar doğrultusunda riayet edecekleri hususlarda belirtildi.

Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişlerin tek tek vatandaşlar/haneler yerine toplu olarak yerel imkanlarla sağlanması esas olacak.

MEZARLIKLAR VE TÜRBE ZİYARETLERİ KISITLANACAK

Yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Mezarlık ziyaretlerinin ise kontrollü bir şekilde yapılmasına müsaade edilecek. Mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak ve rife günü ile bayram günlerinde mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek.

RAMAZAN AYINDA MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN DENETİMLER ARTACAK

Ramazan ayı öncesinde/süresince alışveriş yoğunluğunun (gıda, tatlı/iftariyelik satışı) artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN RAMAZANA ÖZEL DÜZENLEME

İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının arttırılması sağlanacak.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre bu hafta 4 gün sokağa çıkma kısıtlama ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Çarşamba saat 24.00 itibari ile başlayacak. 26 Nisan Pazar saat 24.00 itibari ile sona erecek.

Yani 23 / 24 / 25 / 26 Nisan tarihinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.