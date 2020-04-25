Ömer Döngeloğlu koronavirüse yakalandı

25 Nisan 2020 Cumartesi 08:18 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:19

İftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla bilinen ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun bu sene Ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Döngeloğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtildi.

"HAFİF SEVİYEDE GEÇİRİYOR"

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.