Rant için oyun parkına göz diktiler! Fethiye Belediyesi'nden skandal karar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde CHP'li Belediye, Ölüdeniz Mahallesinde belediyeye ait olan ancak lunapark olarak işletilen denize yakın değerli araziyi satışa çıkarmak için harekete geçti. Çocukların oyun parkı olan araziyi betonlaştırmak için meclis gündemine aldı.

Fethiye Belediyesi, turizmin cazibe merkezi konumundaki yaklaşık 8 dönümlük araziyi, kat karşılığı ihaleye çıkarmak istedi.



Sabah'ın haberine göre; Turistik bölgedeki arazinin satışa çıkarılmasına, ilçe kamuoyundan tepkiler geldi. Ölüdeniz'in en değerli arazisi olan ve yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtilen arsanın, daha mecliste görüşülüp, ihaleye çıkarılmadan birilerine peşkeş çekileceği iddia edildi.



Belediyenin skandal kararı, sosyal medyadan da gelen tepkiler üzerine meclis toplantısında görüşülüp, oy birliğiyle Ekim ayına ertelendi.



OYUN PARKINI KİME PEŞKEŞ ÇEKİYORSUNUZ?

Çocukların oyun alanının rant uğruna betonlaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten, "Lütfen ama lütfen böylesi bir hata yaşanmasın, her partiden tüm Meclis üyesi arkadaşlarıma sesleniyorum. Yanlışın tarafı veya siyaseti olmaz, bu yanlışa dur diyelim.

Fethiye sokaklarına çıkmaya da Fethiye halkının suratına bakmaya da yüzünüz olmayacaktır. Çocuklarımızın geleceğini satan herkes yakın zamanda bunun vebalini ödeyeceklerdir.



Şu an üzerinde aktif lunapark bulunan arsanın bulunduğu mevkide sadece 1 adet dükkanın 25 Milyon TL'lerden bahsedildiği düşünülürse, bizler de diyoruz ki; acaba Bu Fethiye'mizin en değerli hazinelerinden birisini kimlere peş keş çekeceksiniz.



2023 bütçeniz açıkta vermiyor. Stratejik planda yapmayı kararlaştırdığını ve altı ayda yapacağınız bir alt yapı yatırımı da yok. O zaman niye kat karşılığı için yetki istiyorsunuz. Hangi müteahhidi daha zengin etmek istiyorsunuz" dedi.

