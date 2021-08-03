3 Ağustos 2021 Salı 08:25 - Güncelleme: 3 Ağustos 2021 Salı 08:25

Yanan ormanlar için yürütülen 'yapılaşmaya açılacak' yönündeki kampanyaya en iyi cevap, 25 yıl önce de küle dönen Çetibeli Vadisi oldu.



Marmaris'in oksijen deposu olarak adlandırılan Çetibeli, Mal Deresi ve Okluk Koyu mevkilerinde 1996-1997 yıllarında çıkan yangınlarda yaklaşık 10 bin hektar kızılçam ormanı kül oldu. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Yangınların ardından vatandaş ve devlet el ele verdi, kampanyalar yapıldı. Bölgeye çok sayıda fidan dikildi ancak yanan alanların önemli bir bölümü de kendiliğinden yeşerdi. 300 derece sıcağa kadar dayanıklı olan kızılçam tohumları, küllerin altında yeniden filizlendi. Yanan alan yapılaşmaya açılmadı, bölgeye herhangi bir tesis için de imar izni verilmedi. 2016'da yeniden yeşillenen Çetibeli vadisi, son yangınlarda yine küle döndü.

HEPSİ ORMAN ARAZİSİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yanan alanların ağaçlandırılarak orman arazilerine dönüştürülmesinin zorunluluk olduğunu belirterek, rant iddialarına şöyle yanıt verdi: "Bu iddiada bulunan kişiler de bunu çok iyi biliyorlar. Bilmelerine rağmen bunun farklı amaçlarla yıpratma, motivasyonu bozma amaçlı kullanılması özellikle çok yanlış adımlardır. Özellikle söylüyorum yanan arazilerle ilgili olan kısım, hem anayasa hem kanunlarımızla özellikle belirtilmiştir. Yanan orman arazileri öncelikli olarak ağaçlandırılması gereken yerlerdir. Herhangi bir amaçla yapılaşma hukuken mümkün değil. Yangınla mücadele tweetle olmuyor. Sahada bizzat operasyonun içinde olarak oluyor."