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Rapor alamadığı için doktorları döven maganda, dehşet dolu anlar yaşatmış

İZMİR´in Bayraklı ilçesinde, sağlık ocağına gidip, kendisine rapor yazılmasını istedikten sonra olumsuz yanıt alınca aile hekimlerinden Alper Durmuş Sönmez'e yumruk attığı, Mahide Agara'ya da bilgisayar klavyesi fırlattığı iddiasıyla tutuklanan Birkan Yeşilbağ hakkında, iddianame hazırlandı. Olay sırasında denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ'ın 7 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Yeşilbağ'ın, 'Raporu alamazsam burayı yakarım, her yeri tuz buz ederim' diyerek bağırdığı, Dr. Sönmez´i de, 'Seni bayıltana kadar döverim. Kadınlara dua et, yoksa seni öldürürüm' diyerek tehdit ettiği belirtildi.

  • DHA
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Olay, 11 Temmuz 2019 günü, saat 12.30 sıralarında, Bayraklı 20 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından sabıkası olan, denetimli serbestlik kapsamında bulunan Birkan Yeşilbağ, sağlık ocağına gidip, Dr. Mahide Agara'dan kendisine rapor yazmasını istedi. Dr. Agara da bunun mümkün olmadığını söyledi. Birkan Yeşilbağ'ın tehditkar sözler sarf etmesi üzerine Dr. Agara, aynı sağlık merkezinde çalışan Dr. Alper Durmuş Sönmez'den yardım istedi. Dr. Sönmez'den de olumsuz cevap alan Birkan Yeşilbağ, iddianameye göre, "Raporu alamazsam burayı yakarım. Her yeri tuz buz ederim" diye bağırdıktan sonra, bilgisayarın klavyesini yerinden sökerek Dr. Agara'ya fırlattı. Hemen ardından odada bulunan Dr. Sönmez'e yumruk attı. Bu sırada, bir kadın hasta doktorlarla saldırganın arasına girip, daha fazla darbedilmelerini önledi. Birkan Y., Sönmez´i, "Seni bayıltana kadar döverim. Kadınlara dua et, yoksa seni öldürürüm" diyerek tehdit etti.
 
FENALAŞIP, HASTANEYE KALDIRILDI
 
Kalp hastası olan ve kalbinde pil bulunan Dr. Sönmez, olay nedeniyle fenalaştı, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbinde ritim bozukluğu meydana geldiği tespit edilen Dr. Sönmez, meslektaşlarının müdahalesiyle kendine geldi. Olayın ardından sağlık ocağına gelen Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Birkan Yeşilbağ'ı gözaltına aldı. İki hekim de Birkan Yeşilbağ'dan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen Yeşilbağ, tutuklandı.
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın ardından iddianameyi hazırladı. Birkan Y. hakkında 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlamaların 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

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