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Raporunu zamanında teslim etmeyen bilirkişiler takipte

Adalet Bakanlığının bilirkişilerin rapor teslimlerinin anlık takibine yönelik 18 Ocak'ta başlattığı yeni uygulama kapsamında, bugüne kadar 8 bin 735 bilirkişinin raporunu zamanında teslim etmediği tespit edildi.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dava ve soruşturmaların ne zaman tamamlanacağını öngören "Yargıda Hedef Süre" uygulamasının başarıyla yürütülmesine yönelik Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığınca çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yargılamaların belirlenen hedef sürelerde tamamlanması için bilirkişilerin raporlarını zamanında sunmalarının sağlaması, bilirkişilerin performanslarının ölçülmesine yönelik yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesi kararı alındı.

Bilirkişilerin, raporlarını zamanında sunup sunmadıklarının tespit edilmesi amacıyla Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde, "Bilirkişi Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması" oluşturuldu. Uygulamaya, 18 Ocak itibarıyla geçildi.

Raporların ilgili mahkemelere teslim edilmesinin ardından "Bilirkişi Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması"na verilen raporlar işlendi. Bilirkişilerin raporlarını zamanında teslim etmemeleri üzerine ise sistem bilirkişinin rapor tesliminde geciktiğine ilişkin uyarı verdi. Uygulamanın ilk 4 ayında 8 bin 735 bilirkişinin raporunu kendisine verilen sürede sunmadığı tespit edildi. Bu durumda olan bilirkişilere, raporlarını teslim edene kadar yeni görev verilmemesi kararlaştırıldı.

Bilirkişi Rapor Teslim Kontrolü Uygulaması ile resmi bilirkişi listelerine kayıtlı bilirkişilerin kendilerine verilen görevi zamanında yapıp yapmadıklarının, yargının işleyişinde aksamaya veya gecikmeye sebebiyet verip vermediklerinin anlık takip edilmesi hedefleniyor. Yargılamada bilirkişilerin raporlarını zamanında sunmamalarından kaynaklı gecikmelerin önüne geçilmesi de amaçlanıyor.

ZAMANINDA TESLİM ETMEYENE YAPTIRIM UYGULANABİLİYOR

Raporunu mazeretsiz olarak zamanında teslim etmeyen bilirkişilere çeşitli yaptırımlar da uygulanabiliyor.

Bilirkişilik Yönetmeliği hükümleri uyarınca, belirlenen sürede mazeretsiz raporunu mahkemeye teslim etmeyen bilirkişilere, raporunu sunana kadar yeni bir görev verilmiyor. Ayrıca Bilirkişilik Kanunu çerçevesinde de bu durumda olanlara, bilirkişilik listesinden sürekli çıkarma, bir yıla kadar listeden geçici çıkarma veya uyarma yaptırımı uygulanabiliyor. Bilirkişilerle ilgili, bilirkişilik bölge kurulları tarafından yapılan performans değerlendirmesinde de raporların verilen süre içerisinde hazırlanıp teslim edilmesi esas alınıyor.

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