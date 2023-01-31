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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Paludan'a resen soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Rasmus Paludan ve Edwin Wagensveld hakkında, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, dini değerleri aşağılama suçlarından soruşturma başlattı.

AA31 Ocak 2023 Salı 18:52 - Güncelleme:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti! Paludan'a resen soruşturma başlatıldı
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Danimarkalı Stram Kurs Partisinin yöneticisi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatür açtığı ve ardından Kur'an-ı Kerim'i ateşe vererek yaktığı hatırlatıldı.

Paludan'ın 27 Ocak'ta Danimarka'nın Kopenhag şehri Dortheavej semtinde cuma namazı bitiminde İslam Toplumu Derneğine ait caminin karşısında Kur'an-ı Kerim'i yaktığı, cuma namazından çıkan Müslümanlara elindeki Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli bir materyali sallayarak provokasyon yaptığı anımsatıldı.

Irkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld'in 22 Ocak'ta Hollanda Parlamentosu önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalıştığı, görevlilerin engel olması üzerine bu kez Kur'an-ı Kerim'i ayağıyla çiğneyerek sayfalarını yırttığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia konusu olaylar sebebiyle söz konusu şüpheliler tarafından İslam dininin kutsal değerleri olan Kur'an-ı Kerim ve İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama niteliğinde eylemler yapıldığı anlaşılmıştır."

Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddia konusu olaylara ilişkin gerçeğin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca resen soruşturma başlattığı kaydedildi.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  • Rasmus Paludan
  • Edwin Wagensveld

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