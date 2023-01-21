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Rastgele ateş açıp iş yeri, araç ve binaya zarar veren 3 zanlı tutuklandı

Eskişehir'de bir kavgada çevreye rastgele ateş ederek park halindeki 3 aracın yanı sıra bir iş yeri ve binaya zarar verdikleri öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA21 Ocak 2023 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
Rastgele ateş açıp iş yeri, araç ve binaya zarar veren 3 zanlı tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, borç meselesi yüzünden çıkan kavgada çevreye rastgele ateş eden kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, yaklaşık 400 saatlik kayıtları izledi. Ekipler görüntülerden olay gecesi rastgele ateş eden şüphelilerin Hüseyin K, Emre E, Ahmet Ç. ve Ersin S. olduğunu belirledi.

Şüphelileri saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, gözaltına alınan 4 kişinin adreslerinde yaptıkları aramada 3 tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hüseyin K, Emre E. ve Ahmet Ç. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ersin S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de 18 Ocak'ta Hacı Alibey Mahallesi Sakarya 1 Caddesi'nde kent merkezinde park halindeki 3 otomobile silahla ateş edilmiş, bu araçlardan birinin Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca'nın şirketine ait olduğu öğrenilmişti.

Olayda bir iş yeri ve bir bina da zarar görmüştü.

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