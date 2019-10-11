22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8493
  • 6,4412
  • 281.996
  • 98780.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Rasulayn'da çatışma sesleri duyulurken yer yer de duman yükseldiği görüldü

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece saatlerinde de ateş altına alınmaya devam edildi.
 
Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
 
Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.
 
Öte yandan sınır hattında görev yapmak üzere gönderilen tanklardan oluşan askeri sevkiyat da devam etti.
 
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise Rasulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristler tarafından Ceylanpınar ilçesindeki sivillere yönelik gerçekleştirilen havanlı saldırılarda yaralanan vatandaşları ziyaret etti.
 
Yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erin, yakınlarıyla da sohbet etti

Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü´nde hareketli dakikalar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Bakan Akar'ın yoğun diplomasi trafiği

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Terör örgütünden hain saldırı! Biri bebek, 7 şehidimiz var

Türkiye'den BMGK'ye "Maraş" tepkisi

Türkiye'den BMGK'ye 'Maraş' tepkisi

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ege ve Akdeniz'i karış karış izliyoruz

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Ruslar Graham'ı fena işletti! Hulusi Akar'ın ismi yetti

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Harekata yönelik utanmaz protestoya gözaltı!

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var

Trump çelişkili açıklamalarına devam ediyor! 3 seçenek var
 

POPÜLER HABERLER

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Havan atışı yapan teröristlerin vurulma anı görüntülendi

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Kaçak kazıda bulundu! 500 yıllık...

Olay Rusya'da geçiyor! Terk edilmiş gizemli yerler...

Olay Rusya'da geçiyor! Terk edilmiş gizemli yerler...

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

Ünlüler tek yürek oldu! 'Barış Pınarı Harekatı'na böyle destek verdiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA