Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi
Rasulayn'da komandolarımız terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.
- AA
Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.
Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.
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