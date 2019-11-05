Rasulaynlıların yaraları sarılıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Suriye’nin Rasulayn ilçesinde ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyanlara, sevk edildikleri Şanlıurfa’daki Viranşehir Devlet Hastanesinde sağlık hizmeti veriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlatılan ve Suriye Milli Ordusu askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrolün sağlandığı Rasulayn’ın yaşanabilir hale getirilmesi için her alanda yoğun çaba gösteriliyor.

ÖZVERİLİ HİZMET

Terörün pençesinden kurtarılan Rasulayn’da ileri düzeyde sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar, ambulanslarla Türkiye’ye sevk ediliyor. Sınır hattında bulunan Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirilenler, buradaki ilk müdahalenin ardından tedavi için Viranşehir Devlet Hastanesine gönderiliyor. Sağlık Bakanlığınca donanım ve personel takviyesi yapılan hastaneye görevlendirmeyle gelen, başta kalp ve damar cerrahisi ekibi olmak üzere çok sayıda sağlık çalışanı, özveriyle hizmet veriyor. İleri düzeyde ameliyatların gerçekleştirildiği hastanede Suriyeliler sağlığına kavuşuyor.