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Realtor Turkey, Alanyaspor'a tribün isim sponsoru oldu

Realtor Turkey Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A. Ş. İle Alanyaspor Kulübü arasında isim sponsorluğu anlaşması yapıldı.

16 Haziran 2022 Perşembe 12:25 - Güncelleme:
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2015 yılında Alanya'da kurulan ve hızla büyüyen Realtor Turkey Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş yeni bir anlaşmaya imza attı. Yaptığı yeniliklerle ve ilklerle adından sıkça söz ettiren Realtor Turkey, Türkiye'nin güçlü takımları arasında yer alan Aytemiz Alanyaspor Kulübü ile tribün isim sponsorluğu anlaşması yaparak takımına desteğini gösterdi.

Anlaşmaya göre 2022-2023 futbol sezonunda Alanyaspor Stadyumu'nun Güney Kale Arkası Tribünü'nün adı 'Realtor Turkey' oldu. Kulüpte yapılan imza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Realtor Turkey'e desteklerinden dolayı şahsı ve yönetimi adına teşekkürlerini sundu. Duyarlılık göstererek sponsor olan Realtor Turkey Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu için de bu anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek anlaşmadan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Realtor Turkey Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu ise "Şehrimizin simgesi haline gelen Alanyaspor'a verdiğimiz desteklerden dolayı çok mutluyuz. Umarım bu birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin en güçlü takımları arasında yer alan Alanyaspor'a sponsor olmaktan gurur duyan Realtor Turkey, yeni futbol sezonunda takımının yanında olmaktan da oldukça mutlu.

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