Realtor Turkey Uluslararası Gayrimenkul Yatırım Fuarı için Kazakistan'a gitti

Realtor Turkey Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu yaptığı açıklamada, son gelişmeler doğrultusunda Ticaret Bakanlığı'nın 20 Nisan tarihli Resmi Gazetesi'nde yayınladığı "Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar" ile pek çok gayrimenkul sektöründe yer alan firmanın hizmet ihracatı kapsamında devlet desteğinden yararlanabildiğini açıkladı. Bu destekler doğrultusunda gayrimenkul sektörü, Uluslararası Emlak Fuarları ile Kazakistan başta olmak üzere Özbekistan, Libya, Hollanda, Belçika ve Pakistan fuarlarında buluşarak yeni projelerini sergileyebilme imkanı da kazanmış oldu. Gayrimenkul yatırımlarında ülkeler için önemli bir pazar konumunda yer alan Türkiye, bu fuarların da yapmış olduğu katkılarla farklı projeleri çok sayıda ülkeden yatırımcıya tanıtabilme fırsatı elde etmektedir. Organize edilen bu fuar, emlak profesyonelleri ile tanışarak yeni ortaklıklar geliştirmek için de en iyi fırsatlardan biri konumunda. Bu fırsatları iyi değerlendiren Realtor Turkey, düzenlenen pek çok uluslararası fuara katılarak işbirliklerini geliştirmiş ve daha geniş pazarlara ulaşmıştır. 40'tan fazla ülke ile işbirliği sağlayarak çok sayıda yatırımcıya Türkiye'de danışmanlık hizmeti vermektedir.

Farklı ülkelerden yatırımcıları ülkemize çekmeyi başardıklarını dile getiren Realtor Turkey Real Estate Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, bu başarılarına yenilerini ekleyerek hızlı bir ilerleme katediyor. 8 yıldır çeşitli pazarlarda aktif rol oynayan firma, potansiyel yatırımcılara farklı projeleri keşfetme imkanı sağlayan güvenilir bir aracı konumunda.