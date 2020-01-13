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Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kimler?

Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam saat 19:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Recep İvedik 4 hakkında araştırmalar hız kazandı. Recep İvedik 4 bu akşam televizyonda seyircilerin karşısına çıkacak. Birbirinden komik maceraları ile seyirci karşısına çıkan Recep İvedik bu kez çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor’a katılıyor. Recep İvedik 4 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

13.01.2020  11:14 - Güncelleme: 13.01.2020  11:14

Bu akşam saat 19:00'da Tv8 ekranlarında yayınlanacak olan Recep İvedik 4 hakkında araştırmalar hız kazandı. Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Birbirinden komik maceraları ile seyirci karşısına çıkan Recep İvedik bu kez çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor’a katılıyor. Recep İvedik 4 hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler.. 

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ? 

Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekildi. Film aslında önce Kilyos'ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler'de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma yapıldı.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NE?

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, küçüklüğünden beri futbol oynadığı mahallesinin tek bol alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenen Recep İvedik, arsayı kaybetmememik için kendisi satın almak ister. Arsa parasını toparlayamayınca çareyi Maldivler’de yapılan ödüllü yarışmaya katılmakta bulur.

OYUNCULARI KİMLER? 

Şahan Gökbakar Recep İvedik

Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol

İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Cem Korkmaz Halil İbrahim

Barış Bulut Taylan

Ece İncebay Aslıhan

Ekrem Aral Tuna Arif

Aziz Karakaya Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler Simge

Serkan Sağdıç Burak

Caner Tanrıverdi Cenk

Gülşah Yanaş Gaye

Halil İbrahim Yılmaz Necati

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