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Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı! Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Şahan Gökbakar’ın 7 milyon 437 bin seyirci rakamıyla ‘Türk Sinema Tarihi’nin En Çok İzlenen Filmi’ olma özelliğini taşıyan son filmi Recep İvedik 5’ten sonra serinin son filminin fragmanı geldi. Recep İvedik 6 yayınlandı. Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı tüm Recep İvedik severler tarafından merak ediliyor. 8 Kasım’dan itibaren vizyona girecek olan Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı. Recep İvedik 6 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Recep İvedik 6 yayınlandı. Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? sorusunun yanıtı tüm Recep İvedik izleyicileri tarafından merak ediliyor. Senaryosunu Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’ın birlikte yazdığı, yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmde Recep İvedik bu kez Konya yerine yanlışlıkla Kenya’ya gidiyor. 8 Kasım’dan itibaren vizyona girecek olan Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı. Recep İvedik 6 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.İşte tüm merak edilenler.. 
 
RECEP İVEDİK 6 YAYINLANDI! 
Recep İvedik 6 fragmanı yayınlandı. Recep İvedik 6 fragmanı Şahan Gökbakar'ın resmi Youtube kanalında yayınlandı. Recep İvedik 6’nın fragmanı 12 saatte 2.5 milyon kişi tarafından izlenerek, bir rekora daha imza attı. 
 

RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ 

 
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? 
Serinin 6. filmi olarak karşımıza çıkacak ve CJ Entertainment Turkey’in üstleneceği Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluşacak.
 
RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU NE?
Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.
 

 
Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı.
 
RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER? 
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Nurullah Çelebi - Nurullah
Somer Karvan - Tur Rehberi
Furkan Bayraktar - Fazil
Mustafa Dok - Tefo

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