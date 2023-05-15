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Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki sandıkların çoğundan Erdoğan galip çıktı

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesi Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde oyların büyük bir bölümünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 00:51 - Güncelleme:
Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'ndeki sandıkların çoğundan Erdoğan galip çıktı
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Zonguldak'ta saat 17.00 itibarıyla sandıkların kapanmasıyla oy sayımı başladı. Zonguldak'ta sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy verme işleminin bitmesi ile sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçildi.

Oy sayımının ardından Çaydeğirmeni beldesinde Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nden çıkan kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların büyük bir bölümünü aldı.

  • Çaydeğirmeni
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