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Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandılar

'OpenRafah' isimli grup, Gazze'ye yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

AA27 Ocak 2024 Cumartesi 23:04 - Güncelleme:
Refah Sınır Kapısı'nın açılması için Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandılar
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Ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla Başkonsolosluk önünde toplanan grup adına açıklama yapan Filistin İnisiyatifi Başkanı Ümit Sönmez, Refah Sınır Kapısı'nın Gazze'deki mazlumlar için 7 gün 24 saat tam kapasiteyle açık olması gerektiğini söyledi.

Sönmez, BM Güvenlik Konseyi'nin insani yardımların engelsiz şekilde Gazze'ye ulaştırılması kararı ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e ilişkin verdiği karardan sonra Mısır'ın çok daha fazla anahtar konumda bir ülke haline geldiğini kaydetti.

İnsani yardım dernekleri ve uluslararası kuruluşların yetkilileriyle görüşme halinde olduklarını belirten Sönmez, "Maalesef gönderilen yardımların çok az bir kısmı Gazze'ye gidebiliyor. Bu da oradaki kısıtlamalardan, güvenlik sorunlarından ve bazı bahanelerden kaynaklanıyor. Biz Mısırlı kardeşlerimizi seviyoruz. Mısırlı Müslüman kardeşlerimizin dünyanın, insanlık vicdanının yanında olması gerektiğine ve onların da böyle istediğine inanıyoruz." diye konuştu.

Sönmez, halihazırda Refah Sınır Kapısı'nda yaklaşık 25 bin tır yardımın bekletildiğini söyledi.

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nı açmasının kendisine herhangi bir maddi yük getirmeyeceğini vurgulayan Sönmez, "Dünyanın vicdan sahibi ülkeleri gönderdikleri yardımlarla Filistinli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Mısır'ın endişe ettiği, Filistinlilerin Mısır'a ya da Sina Çölü'ne geçmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü Filistinliler Gazze'den çıkmak istemiyor." dedi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından namaz kılıp dua etti.

"OpenRafah" grubunun, Refah Sınır Kapısı açılana ve yardımlar Gazze'ye ulaşana dek her akşam konsolosluk binası önündeki nöbetinin devam edeceği belirtildi.

  • OpenRafah
  • Refah Sınır
  • Gazze Yardımı

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