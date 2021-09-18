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Refüje çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti

Edirne'de minibüsün refüje çarpması sonucu sürücü Celal Demiralay (58), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA18 Eylül 2021 Cumartesi 16:39 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:39
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Kaza, Keşan-Uzunköprü yolundaki Maltepe köyü kavşağında meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan yönüne giden Celal Demiralay yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Kazada sürücü Demiralay, ağır yaralandı. Demiralay, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demiralay, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demiralay'in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu. Jandarmanın, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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