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Rehabilitasyon merkezi sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı

Hakkâri'de iki ayrı rehabilitasyon merkezinin sahipleri arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

DHA5 Şubat 2022 Cumartesi 16:17 - Güncelleme: 5 Şubat 2022 Cumartesi 16:17
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Olay, bugün öğlen saatlerinde Bağlar Mahallesi Cami Caddesi'nde meydana geldi. Hikmet Demir ile S.D. ve yanlarındaki kişi, kentte kendileri gibi rehabilitasyon merkezi işleten C.Ö., R.K., D.T. ve N.Ö.'nün yaşadıkları mahalleye gitti. Burada taraflar arasında kavga çıktı. Tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hikmet Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kavganın iki rehabilitasyon merkezi arasında yaşanan rekabetten kaynaklandığı ileri sürüldü.

Polis, olayların daha fazla büyümemesi için hastanede ve olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

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