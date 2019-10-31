Reina katliamı davasında yeni gelişme
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davada mütalaa açıklanmazken, davanın Çağlayan Adliyesi´nde görülmesine karar verildi.
- DHA
Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin 18 kişinin tutuklu yargılandığı 58 sanıklı davada mütalaa açıklanmazken, davanın Çağlayan Adliyesi´nde görülmesine karar verildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.