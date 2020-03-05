Rejim bozguna uğradı: Vuruyoruz

05 Mart 2020 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 08:16

TSK’nın İdlib’de Esed rejimini bitirici darbeleri aralıksız sürüyor. Dünkü operasyonlarda 254 rejim askeri öldürüldü. Rejime göz açtırmayan SİHA’lar dün Rus yapımı BUK M2 (SA-17) ve Pantsir-S1 (SA-22) hava savunma sistemlerini imha etti. İran ve Lübnan Hizbullah’ı ise Serakib-Neyrab hattına militan sevk ediyor.

Esed rejimi, İdlib’de Mehmetçik ve Suriye Milli Ordusu (SMO) karşısında ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Yerli üretim silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) yoğun faaliyet yürüttüğü bölgede son 48 saatte 611 milis etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, 27 Şubat’ta başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtı kapsamında imha edilen asker/milis bilançosunun 6 günde 3 bin 138’e ulaştığını bildirdi. Bu rakamlara karada SMO’nun etkisiz hale getirdikleri de eklendiğinde bilançonun 3 bin 250’yi geçtiğine işaret ediliyor. MSB sahadaki son duruma ilişkin şu bilgileri verdi: “Harekâtın başlangıcından bu yana 3 uçak, 8 helikopter, 3 İHA, 151 tank, 47 top/obüs, 52 ÇNRA, 8 hava savunma füze sistemi, 12 tanksavar silahı, 4 havan, 24 zırhlı araç, 27 zırhlı muharebe aracı, 34 silahlı pikap, 60 askeri araç ve 10 mühimmat deposu imha edilmiştir. Operasyonlarımız, Mehmetçiğe ve masum sivillere uzanan kanlı eller kırılana dek devam edecektir.”

HEDEFİMİZ REJİMDİR

TBMM’de gazetecilerin sorularını cevaplayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim saldırılarının önüne geçilmesi konusunda Rusya’ya bir mesaj daha verdi. İşte Akar’ın ifadeleri: “İdlib’de karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. İdlib’de icra edilen faaliyetler, Astana ve Soçi mutabakatlarından doğan garantörlük hak ve sorumluluklarımızın gerektirdiği tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetlerdir. Bu maksatla tüm alanda gayretlerimiz sürecektir. Birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşrû müdafaa kapsamında en şiddetli ve tereddütsüz karşılık verilmiştir, verilmektedir. Hedefimiz birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurlarıdır. Rusya’dan beklentimiz, garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi ve bu kapsamda rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına uyması için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır.”

ŞEYH AKİL GERİ ALINDI



TSK destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), Halep’in batısındaki stratejik Şeyh Akil köyünü ele geçirdi. SMO tarafından yapılan açıklamada, Şeyh Akil köyünün Esad rejiminden alındığı ve rejim milislerinden onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi. Öte yandan Şeyh Akil köyü, yüksek konumu itibariyle stratejik bir bölge olarak biliniyor.

HAVADAN KARADAN



20’li gruplarla sürü halinde operasyon icra eden Türk SİHA’ları, Esed milislerine ve kullandıkları askeri araçlara aman vermiyor. Rejimin elinde bulunan Rus yapımı hava savunma sistemleri bir bir imha ediliyor. Dün 2 sistem daha SİHA’larca vurularak kullanılamaz hale getirildi.

Görüntüleri yayınlanan operasyonda bir BUK M2 (SA-17) ve Pantsir-S1 (SA-22) hava savunma sistemleri SİHA’larca vuruldu. Çok sayıda ANKA-S ve Bayraktar TB2, hareket eden her nesneyi izleyip MAM-L, MAM-C ya da Bozok mühimmatlarıyla etkisiz hale getirmek için İdlib semalarında turluyor. Sahada durumun Esed için kâbusa dönüşmesiyle birlikte İran ve Lübnan Hizbullah’ı, Serakib-Neyrab hattına militan sevkine hız verdi. Bu konvoylardan kimi daha yolda bulundukları sırada SİHA’larca vurulurken, Serakib’e ulaşan bazı milisler de gruplar halinde hedef alınıyor.

Bu arada Hatay sınırında havada adeta nöbet tutan F-16’lar ise pistten havalanmış herhangi bir rejim uçağını vurmak için hazır durumda bekliyor. Operasyonun ilk günlerinde 2 adet Rus Su-24 savaş uçağının F-16’lardan fırlatılan füzelerle vurulmasının ardından önceki gün de rejimin kullandığı L-39 Albatros tipi bir uçak, tam 45 kilometre uzaktan hedef alınarak imha edilmişti.

Dün de Hama’dan havalanan Su-24 tipi rejim uçağının F-16’larca vurulma korkusuyla dakikalar içinde üsse geri döndüğü öğrenildi. TSK’nın hava gücüyle icra ettiği göreve ek olarak karada muhalifler de çok sayıda milis grubu ile onlarca tankı, güdümlü roketlerle vurmaya devam ediyor. Suriye Milli Ordusu’na yakın sosyal medya hesapları, saldırı anlarına ilişkin çok sayıda görüntü paylaştı.

(Yeni Şafak)