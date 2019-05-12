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Rejim güçleri İdlib'de TSK gözlem noktasının yakınını vurdu

Beşşar Esed rejimi güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes gözlem misyonu için kurduğu noktanın yakınına topçu saldırısı düzenledi.

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Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, TSK'nin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, İdlib ilinin güney kırsalında, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla tekrar hedef aldı.

Söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Saldırının, Lazkiye'nin doğusundaki dağ kümesinden ya da Hama kırsalındaki Kerim bölgesinden yapıldığı tahmin ediliyor.

Rejim ve destekçileri, 10 no'lu gözlem noktasının yakınlarına son iki haftada üç saldırı düzenledi.

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere bir haftadan bu yana başlattığı saldırılarda aynı noktayı 29 Nisan'da ve 4 Mayıs'ta hedef almıştı.

TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşşar Esed rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Rejim ve destekçileri, bölgedeki sivil yerleşimleri 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen o tarihten bu yana hedef alıyor.

Sivillerden bir kısmı Türkiye sınırı yakınındaki kamplara bir kısmı da TSK'nin gözlem noktalarının yakınına sığınıyor. Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor. Askeri muhalifler ise Soçi mutabakatının öngördüğü bölgeden ağır silahlarını 10 Ekim 2018'de çekmişti.

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