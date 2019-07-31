Rejim ve muhalifler arasında esir takası gerçekleştirildi

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Rejim ve muhalif gruplar arasında esir takası gerçekleştirildi

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin alıkoydukları bazı kişilerin, Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan dördüncü proje çerçevesinde, Suriye'de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, 31 Temmuz 2019 tarihinde muhaliflerin kontrolündeki el Bab'ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eş zamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu, faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."
 
İki taraf arasında ilk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta, üçüncü takas da 22 Nisan'da gerçekleşmişti.
 
Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyetleri çerçevesinde attığı adımlarla yapıldığı belirtiliyor.
 
Esed rejiminin, cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.

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