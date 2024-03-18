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Rekabet Kurulu, Facebook hakkında geçici tedbir kararı verdi

Rekabet Kurulu, META hakkında Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verdi.

IHA18 Mart 2024 Pazartesi 10:48 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu, Facebook hakkında geçici tedbir kararı verdi
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Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurdu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan karara göre, META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirildi.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

META'YA GÜNLÜK 4,8 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli oluşturduğu tespit edilmiş ve bazı yükümlülükler getirilmişti.

2021 yılında başlatılan soruşturmada; Facebook,Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden toplanılan verileri birleştirmek suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığına, META ekonomik bütünlüğü hakkında 346 milyon 717 bin 193 TL idari para cezası uygulanmasına ve META'ya, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesi için yükümlülükler getirilmesine karar verilmişti.

Bahsi geçen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için belirlenen süre 9 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. META tarafından nihai olarak Kuruma sunulan öneriler yeterli bulunmadı. Bu nedenle META'ya tanınan sürenin dolmasıyla birlikte, META hakkında günlük 4 milyon 796 bin 152 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Kurul, META'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetleri arasında verilerinin birleştirilmesine uyum tedbiri kapsamındaki yükümlülük uygulanmadan önce onay veren kullanıcılardan yeniden onay almasını istedi.

Onay ekranı ise; kullanıcıları doğrudan onaylamaya yönlendirmemeli, kullanıcıların reddetmesi halinde de uygulamayı kullanabileceklerine yönelik bilgilendirmeleri içermeli ve onay vermek istemeyen kullanıcılara da aynı kolaylıkta bu imkânı sağlaması gerektiği bildirildi.

Kullanıcıları yeteri kadar bilgilendirme içermemesi ve kullanıcıları veri birleştirmeye onay verecek şekilde yönlendirici nitelikte dizayn edilmesi sebepleriyle soruşturma kapsamında ele alınan rekabet karşıtı endişeleri gidermesi hususunda yeterli görülmedi.

Bunun üzerine, Kurul, 12 Aralık 2023 tarihinden başlamak üzere, META tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için 2022 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 4 milyon 796 bin 152 Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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