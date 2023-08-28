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Rekabet Kurulu gözlük camı üreticisi EssilorLuxottica'ya yaklaşık 500 milyon lira ceza kesti

Rekabet Kurulu, 1 Ekim 2018'de aldığı karar ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle EssilorLuxottica'ya 492 milyon 191 bin lira idari para cezası verdi.

IHA28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:21 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu gözlük camı üreticisi EssilorLuxottica'ya yaklaşık 500 milyon lira ceza kesti
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Rekabet Kurulu, 21 Ekim 2021'de alınan kararın ardından yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen rapora ve ek görüşe, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre, EssilorLuxottica S.A.'ya, Kurulun 1 Ekim 2018 tarihli kararı ile bağlayıcı hale getirilen taahhütlere aykırı davrandığı gerekçesiyle 492 milyon 191 bin 132 lira tutarında idari para cezası verilmesine karar verdi.

Kurul ayrıca, EssilorLuxottica S.A.'nın oftalmik lens ve oftalmik makinenin birlikte sunulduğu sözleşmelerinin ve pazardaki diğer eylemlerinin fiili münhasırlık oluşturduğuna ve rakipleri dışlayıcı nitelikte olduğuna, ve bu eylemlerle 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Kurul bu kapsamda, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesi gereğince EssilorLuxottica S.A.'ya idari para cezası uygulanması gerektiğine de karar verdi.

CEZAYI HAK ETTİ ANCAK "NE BİS İN İDEM"

Buna rağmen 492 milyon 191 bin lira idari para cezası verildiği için "ne bis in idem (aynı şey için iki kez değil)" hukuk genel ilkesi çerçevesinde bendi kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verdi.

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