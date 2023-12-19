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Rekabet Kurulu'ndan 17 teşebbüs hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, yapı kimyasalları pazarlarında faaliyet gösteren 17 teşebbüs hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

AA19 Aralık 2023 Salı 19:34 - Güncelleme:
Rekabet Kurulu'ndan 17 teşebbüs hakkında soruşturma
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Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kurul tarafından, söz konusu alanda faaliyet gösteren teşebbüslerin fiyat artışları ile fiyatlandırma stratejilerine ilişkin anlaşmaya varmak, rekabete duyarlı bilgi değişiminde bulunmak, ihalede danışıklı hareket etmek, çalışan ayartmama ve maaş sabitleme anlaşması yapmak, yeniden satış fiyatını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve/veya müşteri ve bölge sınırlamasında bulunmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma açılmasına karar verilen teşebbüsler şöyle sıralandı:

"Akkim Kimya San. ve Tic. AŞ, BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti, Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. ve Tic. AŞ, Egecrete Yapı Kimyasalları AŞ, Ekan Kimya San. ve Tic. AŞ, Fosroc Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, İksa Beton ve Yapı Kimyasalları San. ve Tic. AŞ, Kalekim Lyksor Kimya San. AŞ, Kordsa Teknik Tekstil AŞ, Mapei Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. AŞ, Master Builders Solutions Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti, Polisan Yapıkim Yapı Kimyasalları Sanayi AŞ, Polipropilen Elyaf San. ve Dış Tic. AŞ, Sika Yapı Kimyasalları AŞ, Yapıchem Kimya Sanayi AŞ, Beton ve Harç Katkıları Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği, Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu"

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