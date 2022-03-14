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Rekabet Kurulu'ndan 2 içecek firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespitine yönelik ön araştırmayı sonuca bağlayarak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 11:43
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Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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