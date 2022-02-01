İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2022 Salı / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Rekabet Kurulu'ndan 'DyDo Drinco Turkey'e soruşturma
Güncel

Rekabet Kurulu'ndan 'DyDo Drinco Turkey'e soruşturma

Rekabet Kurulu, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açtı.

DHA1 Şubat 2022 Salı 16:54 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:55
ABONE OL

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin 'Rekabet Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Duyuruda, "DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.

  • DyDo Drinco Turkey
  • Rekabet Kurulu
  • soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.