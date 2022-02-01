Rekabet Kurulu'ndan 'DyDo Drinco Turkey'e soruşturma

DHA 1 Şubat 2022 Salı 16:54 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:55

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin 'Rekabet Kanunu'nun ilgili maddelerini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma, karara bağlandı. Duyuruda, "DyDo Drinco Turkey İçecek Satış ve Pazarlama A.Ş.'nin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.