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Rekor miktarda uyuşturucu yakalandı!

Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük kapısına gelen bir otobüste yapılan aramada 50,9 kilogram eroin ele geçirildi. Son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalanması oldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 10:54 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 10:54
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Türkiye’den çıkış yapmak üzere Kırklareli’nde bulunan Dereköy Gümrük kapısına gelen bir otobüste yapılan aramada 50,9 kilogram eroin ele geçirildi. Son yıllarda Dereköy Gümrük Kapısında ele geçirilen en yüksek miktardaki eroin yakalanması oldu.

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