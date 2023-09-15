Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çeşitli kurumlara yapılan atamaların yanı sıra 7 üniversiteye de rektör atandı.

Buna göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Levent Kandiller atandı.