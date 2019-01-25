Reng-i Hakkari’den Bakan Soylu’ya ziyaret etti
Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret etti.
- İHA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde güney ve güney doğu yönlerden beklenen orta ve kuvvetli rüzgarların saatte 30-50 kilometre, yer yer fırtına şeklinde saatte 60-80 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.
Uyarıda da bulunan merkez, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba, doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunmasını istedi.
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