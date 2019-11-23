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Resimli Öğretmenler Günü mesajları: 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa, uzun kutlama mesajları burada!

Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü.. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 yılında başlamış bir uygulamadır. Her yıl büyük bir coşku ile kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü bu yılda büyük coşku içinde kutlanacak. Bu özel günde öğretmenlerini gülümsetmek isteyenler resimli Öğretmenler Günü mesajlarını şimdiden araştırmaya başladılar. 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa, uzun kutlama mesajlarını sizler için derledik..

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Resimli Öğretmenler Günü mesajları şimdiden araştırılmaya başlandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü kısa, uzun kutlama mesajlarna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti. 
 
RESİMLİ ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
 

 
 

 

 
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI BURADA! 
“Her bilgiyi, doğruyu zihinlerimize sevgiyle ilmek ilmek işleyen, her zorlukta sabretmeyi öğreten biricik öğretmenim. Sizi tanıdığım için, hayatıma dokunduğunuz için çok şanslıyım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun…”
 
“Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…”
 
“Güzel ülkemizin insanlarını özveri ile yetiştiren öğretmenlerimiz siz her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.”
 
 
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur. Öğretmenler Günün kutlu olsun!
 
Çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakarlığı gösteren sizlere çok borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun.
 
Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun!

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