Resmen açıklandı! BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğü'ne atama

BM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağustos 2022'den bu yana Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü olarak görev yapan Sudanlı Amir Mahmoud Abdullah'ın yerine Deşti tayin edildi.

Açıklamada Guterres, sıkı çalışması, liderliği ve zor zamanlarda tahıl koridoru girişimini uygulama konusundaki kararlılığından ötürü Abdullah'a teşekkür etti.

2021'de Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden Koramiral rütbesiyle emekli olan Deşti, 2019-2020 yılları arasında Kuveyt'in Belçika'daki Askeri Savunma Ataşesi ve Kuveyt'in NATO Misyonu temsilcisi olarak görev yapmıştı.