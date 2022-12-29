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Resmen açıklandı! BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğü'ne atama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Birleşmiş Milletler Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğüne Kuveytli Abdullah Abdussamed Deşti'yi atadığı bildirildi.

AA29 Aralık 2022 Perşembe 06:39 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! BM Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörlüğü'ne atama
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BM'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağustos 2022'den bu yana Karadeniz Tahıl Girişimi Koordinatörü olarak görev yapan Sudanlı Amir Mahmoud Abdullah'ın yerine Deşti tayin edildi.

Açıklamada Guterres, sıkı çalışması, liderliği ve zor zamanlarda tahıl koridoru girişimini uygulama konusundaki kararlılığından ötürü Abdullah'a teşekkür etti.

2021'de Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nden Koramiral rütbesiyle emekli olan Deşti, 2019-2020 yılları arasında Kuveyt'in Belçika'daki Askeri Savunma Ataşesi ve Kuveyt'in NATO Misyonu temsilcisi olarak görev yapmıştı.

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