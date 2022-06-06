İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5856
  • EURO
    17,8161
  • ALTIN
    982.962
  • BIST100
    2648.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Resmi başvuru yapıldı: NATO'ya 'Türkiye' bildirimi
Güncel

Resmi başvuru yapıldı: NATO'ya 'Türkiye' bildirimi

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) ardından yabancı dillerde 'Türkiye' adının kullanımı konusunda NATO'ya bildirim yaptı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 18:42 - Güncelleme:
ABONE OL

Konuyla ilgili olarak Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği, geçen hafta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup gönderdi.

Mektupta yabancı dillerde "Türkiye" adının kullanımı konusunda bilgilendirme yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri'ne geçen hafta başında gönderdiği mektupla Türkiye'nin BM nezdinde yabancı dillerdeki adının "Türkiye" olarak tescil edildiğini bildirmişti. BM de Türkiye'nin talebinin ardından "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirmişti.

Bunun ardından Türkiye, AB kurumlarının ilgili birimlerine de nota göndermiş, bundan böyle yabancı dillerde resmen "Türkiye" adının kullanılacağı ifade edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.