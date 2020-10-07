Resmi Gazete 100 Yaşında

IHA 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:21 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 10:21

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Resmî Gazete’nin 100. yılı dolayısıyla, Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmî Gazete’nin 1.053 sayısını günümüz Türkçesine çevirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmî Gazete’nin 100. yılı münasebetiyle özel bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmî Gazete’nin ilk 1.053 sayısı günümüz Türkçesine çevrildi.

"Devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikası”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmî Gazete’nin 100. yılını kutladı.

Mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından Millî Mücadeleye, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmî Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmî Gazete bir anlamda ‘devlet hafızası’ ve ‘şeffaf yönetim anlayışının vesikası’dır" ifadelerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmî Gazete’nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Millî Mücadele döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmî Gazeteye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum” dedi.

7 bin sayfa günümüz Türkçesine çevrildi

Resmî Gazetenin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün itibarıyla açılacak “Günümüz Türkçesi” bölümü aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Yaklaşık 7.000 sayfadan oluşan ilk 1.053 sayının günümüz Türkçesine çevrilmesiyle, hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere o döneme ilgi duyan herkesin ilk sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılara erişimi mümkün hâle geldi.

Resmî Gazete’nin günümüz Türkçesine çevrilen sayılarında yer alan bazı önemli hadiseler arasında şunlar yer alıyor:

"1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmî Gazetede Millî Mücadelenin nişanesi İstiklâl Marşı’nın kabulü.

1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmî Gazetede yer alan Lozan Barış Antlaşmasının onaylanması.

1923 Eylül ayının 22’nci ilâ 27’nci sayılarında yayımlanan Resmî Gazete’nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmî kısımlarda dönemin dış gelişmeleri hakkında yabancı basında çıkan makaleler.

1925 yılında yayımlanan 84 sayılı Resmî Gazetede yer alan Aşar vergisinin kaldırılması.

1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun kabulü.

1927 yılında 608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü."