Resmi Gazete yayımlandı: 4 üniversiteye yeni rektör

20 Kasım 2021 Cumartesi 01:27 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 01:48

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Ege Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne yeni rektörler atandı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Necdet Budak, İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Mustafa Küçük, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne; Prof. Dr. Ekrem Savaş, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ise; Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş atandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğini Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevden alındı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

Endonezya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın Asan atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla; Kayseri İl Müftülüğüne, Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas İl Müftülüğüne, Ardahan İl Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan İl Müftülüğüne Hayri Erenay atandı. Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu atandı.

